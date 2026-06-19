ESTILO NA ARENA

Em parceria com Isabelle Nogueira e Marciele Albuquerque, Natura compartilha inspirações de beleza para entrar no clima de um dos maiores festivais culturais do país

As maquiagens das cunhãs-porangas estão entre os elementos mais marcantes do Festival de Parintins. Muito além da disputa entre Caprichoso e Garantido, o evento se consolidou como uma das maiores vitrines de cultura, identidade e expressão estética do país. Além disso, a festa inspira tendências que ultrapassam a arena e chegam ao universo da moda e da beleza.

Entre os elementos que mais chamam atenção durante o espetáculo estão os visuais das cunhãs-porangas. Por meio de figurinos, movimentos e maquiagens marcantes, elas traduzem a força, a personalidade e a conexão com as raízes amazônicas.

Para celebrar o segundo ano consecutivo como marca de beleza oficial do Festival de Parintins, a Natura reuniu Isabelle Nogueira e Marciele Albuquerque, influenciadoras oficiais da marca durante a 59ª edição do evento. Dessa forma, a campanha apresenta inspirações de maquiagem baseadas nos elementos visuais que tornaram o festival reconhecido em todo o Brasil.

A proposta aposta em cores vibrantes, contrastes marcantes, traços gráficos e pontos de brilho. Além disso, busca transformar a energia da arena em produções cheias de personalidade para quem deseja viver intensamente o clima da festa.

Maquiagem também conta histórias

Para Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, a maquiagem vai muito além da estética. Segundo ela, cada detalhe ajuda a transmitir emoção e identidade dentro da arena.

“Em Parintins, a maquiagem faz parte da nossa forma de contar histórias. Por meio das cores, do brilho e dos traços marcados, ela traduz toda a emoção, a força e a identidade que levamos para a arena. Para quem quiser entrar nesse universo com a gente, vale apostar em combinações vibrantes, pontos de luz e elementos que transmitam intensidade e personalidade.”

Enquanto isso, Marciele Albuquerque, cunhã-poranga do Boi Caprichoso, destaca a importância de ampliar a visibilidade das referências amazônicas.

“Existe muita potência nas referências visuais amazônicas. Quando elas ganham novos espaços e manifestações, mais pessoas conseguem se conectar com a nossa cultura e reconhecer sua diversidade.”

Azul e vermelho inspiram os looks

Inspirada pela energia da festa, a proposta explora dois universos cromáticos que fazem parte do imaginário do festival.

De um lado, aparece o azul intenso que remete ao Caprichoso. Do outro, surgem os tons quentes do vermelho que representam o Garantido.

Além das cores, os delineados marcantes e os pontos de brilho ganham protagonismo. Com isso, as produções ficam mais expressivas e ajudam a reforçar a identidade de cada torcedor.

Veja quatro dicas para entrar no clima de Parintins

1. Aposte em uma pele leve e iluminada

Primeiramente, a ideia é equilibrar frescor e luminosidade. Dessa forma, os olhos ganham destaque e a maquiagem permanece confortável durante horas de festa.

2. Valorize os olhos com cores vibrantes

Sombras PRO Natura Una

Em seguida, aposte em sombras intensas e construa camadas de cor. Além disso, tons inspirados nos bois ajudam a criar um visual mais conectado ao festival.

3. Invista em delineados marcantes

Os traços gráficos ajudam a criar impacto visual. Ao mesmo tempo, reforçam a personalidade da maquiagem e destacam ainda mais o olhar.

4. Escolha uma cor que dure até o fim da festa

Blush Radiance Natura Una

Por fim, vale apostar em batons de longa duração. Assim, o visual permanece vibrante durante toda a programação, mesmo após horas de celebração.

Beleza inspirada na Amazônia

Ao unir maquiagem e tradição popular, a iniciativa reforça como o Festival de Parintins influencia diferentes formas de expressão. Além disso, valoriza elementos da cultura amazônica e fortalece o sentimento de pertencimento de quem vive ou admira essa tradição.

Por isso, as inspirações apresentadas por Isabelle e Marciele mostram que a beleza também pode funcionar como uma poderosa ferramenta de conexão cultural. Afinal, em Parintins, cada cor, traço e brilho ajuda a contar uma história.

Leia mais

Natura relança linha inspirada em maçã do amor para celebrar o São João