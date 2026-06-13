CASO EM INVESTIGAÇÃO

Gravações revelam a movimentação de bombeiros, policiais e equipes de resgate após a queda de aproximadamente 40 metros.

Novos vídeos divulgados nas redes sociais mostram o que aconteceu após Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ser lançada sem corda durante uma atividade de rope jump em Limeira, no interior de São Paulo. As imagens registram a área onde a jovem caiu, além da chegada das equipes de resgate e das autoridades responsáveis pela ocorrência.

O caso ganhou repercussão nacional após testemunhas relatarem que Maria Eduarda realizou o salto de rope jump sem corda de segurança. Segundo a Polícia Militar, funcionários teriam iniciado a atividade sem conectar o equipamento à participante.

Vídeos mostram área da queda

Nas novas imagens, é possível ver a região onde a jovem caiu após o salto de rope jump sem corda. Os registros também mostram a movimentação de policiais, bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além disso, as gravações revelam a área isolada pelas autoridades logo após o acidente. Posteriormente, equipes iniciaram os procedimentos necessários para a investigação do caso.

As imagens começaram a circular poucas horas depois da tragédia e rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Caso ocorreu durante salto de rope jump

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (13), na região conhecida como Ponte do Esqueleto, em Limeira.

Antes disso, outro vídeo já havia mostrado o momento em que Maria Eduarda foi conduzida até a plataforma do rope jump. Em seguida, ela realizou o salto. Poucos segundos depois, pessoas que acompanhavam a atividade começaram a gritar frases como “a corda” e “gente, a corda”.

Segundo testemunhas, a jovem participou do salto de rope jump sem corda de segurança conectada ao equipamento.

A queda ocorreu de uma altura aproximada de 40 metros. Logo depois, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu seguiram para o local. No entanto, os socorristas apenas confirmaram a morte da vítima.

Polícia prendeu seis pessoas

Após o acidente, policiais iniciaram buscas na região. De acordo com a Polícia Militar, dois homens deixaram o local logo após a queda.

Por isso, equipes utilizaram o helicóptero Águia para realizar buscas na mata. Posteriormente, os agentes localizaram os suspeitos e os conduziram para a delegacia.

Ao todo, seis pessoas acabaram presas. Entre elas estão os três homens que aparecem nas imagens conduzindo Maria Eduarda até a plataforma do rope jump.

A Polícia Civil autuou os envolvidos por homicídio com dolo eventual. Segundo a investigação, eles assumiram o risco de provocar o resultado ao permitir a realização do salto sem a devida checagem dos equipamentos.

Investigação continua

Agora, o 2º Distrito Policial de Limeira segue investigando o caso. Além disso, os investigadores aguardam os laudos periciais e continuam ouvindo testemunhas.

A Polícia Civil busca esclarecer todas as circunstâncias do acidente e apurar as responsabilidades pela morte da jovem durante a atividade de rope jump sem corda.

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