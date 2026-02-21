Ataque

Idosa de 71 anos pagou fiança e vai responder por dano ao patrimônio público.

Crato (CE) – Uma turista argentina foi presa em flagrante após quebrar uma estátua de Padre Cícero no Terminal Rodoviário do município, localizado na região do Cariri cearense. O caso ocorreu na quinta-feira (19).

A mulher, de 71 anos, foi conduzida à delegacia e, após os procedimentos legais, pagou fiança. Ela responderá ao processo em liberdade.

Câmeras registraram a ação

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a suspeita foi levada à delegacia por agentes da Guarda Municipal. Inicialmente, ela negou o vandalismo.

No entanto, imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a idosa se aproxima da estátua com uma bolsa, atinge a peça e a derruba no chão com as mãos. No momento do ocorrido, ela aguardava um ônibus com destino a São Paulo.

Crime e investigação

A turista foi autuada por dano qualificado ao patrimônio público. A fiança foi fixada ainda na delegacia, permitindo que ela fosse liberada.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e a motivação do ato.

VEJA VÍDEO

*Com informações da CNN

