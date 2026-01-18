Confusão

Confusão entre funcionários ocorreu dentro de unidade da rede de supermercado Baratão da Carne e foi parar na polícia.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois açougueiros brigando dentro de um açougue do supermercado Baratão da Carne, na noite de sábado (17).

Nas imagens, os funcionários trocam agressões físicas em meio ao setor de carnes, causando tumulto no local. Clientes que estavam próximos se afastam assustados enquanto a confusão acontece.

Até o momento, não há informações sobre o que motivou a briga nem qual unidade da rede o caso ocorreu.

A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que deve apurar as circunstâncias do episódio.

