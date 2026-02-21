Gastos

Informações do site InfoMoney mostram despesas da Presidência, incluindo iFood e materiais de construção.

O governo Lula já registrou gastos que ultrapassam R$ 1,4 bilhão no cartão corporativo ao longo do mandato atual, segundo informações do site InfoMoney. Só em 2025, o valor chegou a R$ 423 milhões, incluindo compras em empresas de materiais de construção, serviços de pagamento e até iFood.

Gastos da Presidência da República

De acordo com a publicação, a Presidência da República foi responsável por R$ 55 milhões em despesas no ano passado. Detalhes específicos permanecem sigilosos, segundo processos do Tribunal de Contas da União (TCU).

Para efeito de comparação:

2023: R$ 430 milhões;

2024: R$ 584 milhões;

2025: R$ 423 milhões.

O montante total até o final de 2025 soma R$ 1,4 bilhão em gastos no cartão corporativo do governo.

Agenda internacional do presidente Lula

Desde quarta-feira (18), Lula está na Índia, onde participa da Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Délhi. O evento reúne líderes mundiais, como:

Emmanuel Macron , presidente da França;

, presidente da França; António Guterres , secretário-geral da ONU;

, secretário-geral da ONU; Sam Altman , CEO da OpenAI;

, CEO da OpenAI; Sundar Pichai, CEO da Google.

Durante a estadia, o presidente brasileiro participa de reunião com investidores indianos e um jantar oferecido por Narendra Modi. No domingo (22), Lula segue para a Coreia do Sul, onde assinará um plano de ação trienal para fortalecer relações bilaterais.

