O governo Lula já registrou gastos que ultrapassam R$ 1,4 bilhão no cartão corporativo ao longo do mandato atual, segundo informações do site InfoMoney. Só em 2025, o valor chegou a R$ 423 milhões, incluindo compras em empresas de materiais de construção, serviços de pagamento e até iFood.
Gastos da Presidência da República
De acordo com a publicação, a Presidência da República foi responsável por R$ 55 milhões em despesas no ano passado. Detalhes específicos permanecem sigilosos, segundo processos do Tribunal de Contas da União (TCU).
Para efeito de comparação:
- 2023: R$ 430 milhões;
- 2024: R$ 584 milhões;
- 2025: R$ 423 milhões.
O montante total até o final de 2025 soma R$ 1,4 bilhão em gastos no cartão corporativo do governo.
Agenda internacional do presidente Lula
Desde quarta-feira (18), Lula está na Índia, onde participa da Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Délhi. O evento reúne líderes mundiais, como:
- Emmanuel Macron, presidente da França;
- António Guterres, secretário-geral da ONU;
- Sam Altman, CEO da OpenAI;
- Sundar Pichai, CEO da Google.
Durante a estadia, o presidente brasileiro participa de reunião com investidores indianos e um jantar oferecido por Narendra Modi. No domingo (22), Lula segue para a Coreia do Sul, onde assinará um plano de ação trienal para fortalecer relações bilaterais.
