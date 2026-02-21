Entrevista

Deputado federal diz que filho do ex-presidente "não está bem" e rebate acusações sobre omissão.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro, “não está bem”. A declaração ocorre um dia após Eduardo criticar Nikolas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, dizendo que ambos não estariam prestando apoio suficiente à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Resposta às críticas

Ao ser questionado sobre acusações de que teria “amnésia” e estaria sendo omisso, Nikolas respondeu:

“Discordo que eu tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que fui atacado injustamente.”

O deputado acrescentou: “Eu acho que o Eduardo não está bem e faço questão de não perder meu tempo com essas divergências porque eu acredito que a gente tem um Brasil pra salvar.”

Defesa de Michelle Bolsonaro

Nikolas também saiu em defesa de Michelle, pedindo que Eduardo deixe a ex-primeira-dama “viver o calvário dela”.

“Ela [Michelle] acima de tudo é uma esposa, é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui, preparando alimento todos os dias para o marido dela de 70 anos que está preso injustamente.”

Segundo o parlamentar, as atitudes de Eduardo “dizem muito mais sobre ele” do que sobre sua própria atuação. Nikolas citou a situação do pai de Eduardo, das pessoas presas no dia 8 e de questões envolvendo o STF, além da atuação do presidente Lula:

“Temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde, você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria, você tem o STF envolvido em diversos escândalos, você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país e a prioridade é nos atacar? Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim.”

Alinhamento político

Ao comentar as críticas, Nikolas classificou os ataques como vindos de pessoas “que querem ser mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro”. Ele reafirmou sua posição política aliada ao ex-presidente:

“O presidente Bolsonaro sempre me tratou muito bem, como um homem leal a ele e continua sendo dessa forma.”

VEJA VÍDEO

*Com informações da CNN

