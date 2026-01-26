Caminhada

Descarga elétrica atingiu participantes de caminhada liderada pelo deputado; 72 pessoas receberam atendimento médico

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve, na tarde de domingo (25), no Hospital de Base de Brasília para visitar participantes de um ato organizado por ele que foram atingidos por um raio. Parte dos feridos recebeu atendimento na unidade de saúde.

O incidente ocorreu horas antes, quando uma descarga elétrica atingiu as proximidades da Praça do Cruzeiro, ponto final da caminhada de seis dias promovida pelo parlamentar.

Mobilização

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 72 pessoas precisaram de atendimento no local. Desse total, 42 apresentavam quadro estável, estavam conscientes e orientadas.

As equipes levaram outras 30 pessoas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Oito vítimas estavam em estado instável.

“Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após percorrer 245 km, mas ocorreu um incidente natural, que não foi de nossa responsabilidade. Não poderia deixar de prestar nossa solidariedade e dizer que muitas pessoas estão orando”, disse o deputado.

Entre os ferimentos registrados, houve casos de queimaduras nas mãos e na região do tórax. No entanto, as autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a condição clínica individual dos atingidos.

Também foram contabilizadas ocorrências de torções e quadros de hipertermia, associados às condições climáticas durante o evento.

Para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros mobilizou uma operação de grande porte, com o emprego de 25 viaturas, incluindo 10 Unidades de Resgate, o que garantiu socorro rápido às vítimas.

Caminhada

A caminhada liderada por Nikolas Ferreira começou na segunda-feira (19), em Paracatu, no interior de Minas Gerais, e ganhou visibilidade nas redes sociais.

Ao longo do percurso, o ato contou com a participação de outros parlamentares, apoiadores e representantes do bolsonarismo, sendo oficialmente encerrado em Brasília.

