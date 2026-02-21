Assalto

Três homens invadiram um comércio no bairro Tarumã e levaram dinheiro e mercadorias; ainda não se sabe se as armas eram reais ou simulacros.

Manaus (AM) – Três criminosos assaltaram uma conveniência na madrugada deste sábado (21), no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo informações iniciais, um dos suspeitos portava uma escopeta, mas ainda não há confirmação se a arma era real ou simulacro.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos chegaram ao local. A funcionária, que estava próxima ao balcão, abriu a porta acreditando se tratar de clientes. Um dos criminosos fingiu interesse em comprar produtos, enquanto os outros dois entraram no estabelecimento, um deles com a arma em mãos.

Visivelmente nervosa, a vítima não reagiu, e os assaltantes reviraram o comércio em busca de dinheiro e mercadorias, como alimentos e bebidas. Após a ação, o trio fugiu sem deixar pistas.

Quem tiver informações sobre os suspeitos pode entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) pelo 181. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

