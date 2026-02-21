A Prova do Anjo deste sábado (21) ficou marcada pela treta intensa entre Marciele e Samira, que deixou o clima da casa completamente tenso. Tudo começou durante a dinâmica de eliminação, quando Jonas Sulzbach sorteou Leandro Boneco para escolher um brother alvo da prova. Leandro indicou Maxiane, que precisou decidir entre Marciele e Jordana para sair junto com ela. Maxiane optou por eliminar Jordana.
Breno comentou sobre a situação: “Jordana sabe que não é prioridade de ninguém”, enquanto Ana Paula Renault acrescentou: “Mas ela joga na cara das meninas”. Marciele rebateu de forma direta: “A gente nunca mentiu sobre isso”.
Samira repetia várias vezes “Eu te amo”, e Marciele não poupou palavras:
“E tu, sua falsa? Mimada, eu poderia te chamar de genérico da Ana Paula, mas genérico é barato, e a gente compra. Tu é um teste que não deu certo”.
A troca de farpas continuou: Samira lembrou de um episódio anterior: “Detalhe: chamou de loira burra esses dias”. Marciele devolveu: “Eu não seria sua amiga nem aqui nem lá dentro. Falsa, sem personalidade. Eu poderia contar o comentário que tu fez sobre o Babu [Santana]”. A sister ainda completou: “Perto das meninas tu é grandona, né. Tu entra lá no quarto ‘pianinha’, calada”.
A Prova do Anjo, que já gera tensão por natureza, se transformou em palco de uma disputa ácida entre as sisters, deixando o público e os brothers chocados com o nível do confronto.
