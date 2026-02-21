Colisão

Colisão envolvendo um guincho e veículos estacionados causa fraturas e socorro emergencial

Manaus (AM) – Um acidente de trânsito envolvendo um guincho foi registrado na tarde deste sábado (21) na Avenida Cosme Ferreira, nas proximidades do posto Shell e do Terminal 5, Zona Leste de Manaus. Um motociclista ficou ferido.

Segundo informações, um motorista estava com o veículo estacionado quando um guincho, que trafegava em zigue-zague, colidiu com o carro. Com o impacto, o veículo atingido foi lançado contra outro automóvel que estava estacionado à frente.

Durante a colisão, uma motocicleta que estava próxima acabou caindo sobre as pernas da vítima, provocando fraturas. Equipes de emergência socorreram o motorista e o encaminharam ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também na Zona Leste. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

