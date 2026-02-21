Polícia

O suspeito foi denunciado pelas vítimas por importunação sexual e estupro de vulnerável

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante, na sexta-feira (20/02), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por denunciação caluniosa contra uma criança de 9 anos e sua avó, de 53 anos, após elas o denunciarem por importunação sexual e estupro de vulnerável. A prisão ocorreu em Juruá, a 674 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Célio Lima, da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os crimes aconteceram no dia 15 de fevereiro, durante uma viagem de lancha. O suspeito importunou sexualmente a avó e praticou estupro de vulnerável contra a criança, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“As vítimas residem em Carauari, a 788 quilômetros, e ao chegarem ao porto de Juruá, o suspeito foi conduzido à delegacia, mas acabou liberado naquele momento porque a vítima não pôde permanecer na cidade para formalizar a denúncia”, explicou o delegado.

Posteriormente, o indivíduo registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra as vítimas por calúnia, o que levou à sua autuação em flagrante por denunciação caluniosa. A prisão preventiva dele também foi solicitada pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável.

O homem responderá criminalmente por denunciação caluniosa, importunação sexual e estupro de vulnerável. Ele passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

