Veículo usado por Richard Rasmussen foi retido antes de chegar Manaus por não ser permitido em vias urbanas.

Manaus (AM) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo utilizado na Expedição Transamazônica durante a última etapa do trajeto no Careiro da Várzea, pouco antes da balsa para Manaus. O UTV era conduzido pelo biólogo e youtuber Richard Rasmussen, que participava da travessia ao lado de Renato Cariani e Julio Balestrini.

O veículo foi retido durante fiscalização da PRF porque o modelo não é permitido para circulação em via urbana. “Infelizmente, o quadriciclo é um veículo que não é apto para trafegar em rodovia federal. A gente vai ter que fazer a fiscalização e, infelizmente, reter o veículo”, afirmou um policial federal.

Em transmissão ao vivo, Richard Rasmussen reconheceu que os policiais agiram corretamente dentro da legislação, mas criticou o que classificou como rigor seletivo da fiscalização. Segundo ele, ao longo da viagem, várias irregularidades foram observadas sem qualquer intervenção, incluindo motociclistas sem capacete e trechos de estrada em condições precárias.

Renato Cariani também comentou o episódio: “No finalzinho da nossa viagem, fomos parados pela Polícia Rodoviária Federal. Vou deixar bem claro: os policiais foram extremamente educados e estavam apenas cumprindo o trabalho deles. O UTV não pode rodar em via urbana, então ele foi levado para o pátio. Totalmente certo, estamos aqui para cumprir a lei”.

O episódio gerou repercussão entre seguidores da expedição e reacendeu o debate sobre regulamentação de veículos off-road em vias públicas, especialmente durante viagens e expedições que combinam aventura e conscientização ambiental.

