Ataques

Nemesio Oseguera, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación, foi morto e violência se espalha por seis estados.

A morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, durante operação militar neste domingo (22), desencadeou uma série de ataques coordenados do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no México.

Veículos, postos de combustíveis e lojas de conveniência foram incendiados em Guadalajara e outras cidades do estado de Jalisco, provocando clima de pânico entre moradores.

Operação militar e reação criminosa

O Exército mexicano realizou a operação no município de Talpa de Allende, região sob forte influência do CJNG. Após a confirmação da morte do líder, houve mobilização de forças de segurança em ao menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas e Aguascalientes. Foram registrados bloqueios em rodovias e ações táticas simultâneas, segundo a imprensa local.

O governador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmou que a operação gerou confrontos e reações criminosas em diferentes pontos do estado.

“Indivíduos incendiaram veículos e bloquearam estradas para dificultar a atuação das autoridades. Determinei a instalação imediata do comitê de segurança e a ativação do Código Vermelho para proteger a população”, disse.

Como medida de segurança, o transporte público na Região Metropolitana de Guadalajara foi suspenso e a tradicional Vía Recreativa cancelada. A população foi orientada a permanecer em casa enquanto os confrontos continuam.

Perfil de “El Mencho” e o CJNG

Nascido em 17 de julho de 1966, em Naranjo de Chila, Michoacán, Nemesio Oseguera se tornou um dos criminosos mais procurados do México e dos EUA, com recompensa de US$ 15 milhões oferecida pela DEA.

Ele fundou o Cartel Jalisco Nueva Generación, um dos grupos mais violentos do país, responsável por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil, além de assassinatos de rivais e ataques contra forças de segurança e autoridades.

Desde 2017, “El Mencho” enfrentava diversas acusações nos Estados Unidos, incluindo conspiração para distribuição de drogas e uso de armas de fogo em crimes ligados ao narcotráfico.

Alerta internacional

A morte de “El Mencho” também gerou atenção internacional. A cooperação entre os governos do México e dos Estados Unidos, incluindo a administração de Donald Trump, fortaleceu o combate ao tráfico e à atuação do CJNG no continente.

*Com informações da Gazeta do Povo

