Assassinato

Francisco Nonato, conhecido como “Chiquinho”, feriu fatalmente o tio durante discussão e foi preso pela polícia.

Um homem identificado como Francisco Nonato, conhecido como “Chiquinho”, matou o próprio tio, Raimundo Barbosa, durante uma briga familiar na noite deste sábado (22), na comunidade Divina Espírito Santo, no Ajaratuba 3, zona rural de Manacapuru, a 68 km de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, Francisco estava alcoolizado quando iniciou uma discussão com a companheira. Durante a confusão, ele caiu ao chão, momento em que a situação se agravou.

Tio é atacado e morre no local

Raimundo tentou intervir para conter a briga, mas acabou sendo atingido por uma facada no peito desferida por Francisco. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Suspeito foge e é detido

Após o crime, Francisco fugiu para uma área de mata próxima à comunidade. Moradores se mobilizaram e conseguiram localizá-lo ainda durante a noite. Para evitar nova fuga, ele foi amarrado até a chegada da polícia.

Prisão e encaminhamento à delegacia

Devido à proximidade com Anamã, uma equipe da Polícia Militar do município se deslocou até a comunidade e efetuou a prisão. O suspeito foi levado inicialmente à delegacia de Anamã e, posteriormente, à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

Francisco Nonato responderá por homicídio e segue à disposição da Justiça. O caso ainda está sob investigação.

Leia mais:

Russa mata o próprio filho de 8 anos estrangulado