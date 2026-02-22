Carreta da Saúde oferece mamografia e ultrassonografia em Manacapuru

Exames

Unidade móvel do Governo do Amazonas atende até 15 de março com exames gratuitos no município.

A Carreta da Saúde do Governo do Amazonas começa a atender em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) nesta segunda-feira (23/02), oferecendo exames de mamografia e ultrassonografia. A unidade móvel permanecerá no município até o dia 15 de março.

O atendimento acontece no estacionamento do Serviço Social do Comércio (SESC), localizado na avenida Barão do Rio Branco, nº 240, Centro.

A ação reforça a estrutura de saúde da cidade, que já conta com uma carreta de tomografia em funcionamento desde o ano passado, dando suporte ao Hospital Geral de Manacapuru, no bairro São José.

Interior também recebe unidades móveis

Além de Manacapuru, o Governo do Amazonas mantém uma segunda carreta de tomografia em Itacoatiara, atendendo o Hospital Regional José Mendes.

Na capital, outra unidade móvel está instalada na Escola Estadual Prof. Waldocke Fricke de Lyra (CMPM III), no bairro Tarumã. Em funcionamento desde 14 de fevereiro, a carreta integra a programação do Governo Presente e segue com atendimentos até o dia 26 de fevereiro.

Ampliação do acesso a exames

Segundo a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, as carretas ampliam o acesso da população a exames de diagnóstico precoce.

“As Carretas da Saúde levam estrutura completa para mais perto da população, garantindo mamografias, ultrassonografias e tomografias com qualidade e agilidade”, destacou.

Exames oferecidos

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Entre os exames disponíveis estão:

Ultrassonografia de abdômen total e superior

Ultrassonografia de tireoide

Aparelho urinário

Próstata via abdominal

Ultrassonografia transvaginal

Ultrassonografia pélvica

Mamografia

Os exames são destinados a pacientes adultos que já passaram por atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e possuem encaminhamento do Complexo Regulador do Amazonas.

A mamografia para mulheres acima de 40 anos não exige encaminhamento.

Mais de 123 mil atendimentos no Amazonas

Implantadas em 2023, as Carretas da Saúde já realizaram mais de 123 mil atendimentos em todo o estado. Somente em 2025, foram mais de 75 mil exames ofertados.

Além da capital, as unidades já passaram por municípios como Cacau Pirêra, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins e Silves.

