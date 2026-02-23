Perda

Ex-secretária do governo Amazonino Mendes morreu neste domingo (22) após ser atropelada em condomínio.

A morte de Angela Bulbol foi confirmada pela família na noite deste domingo (22), em Manaus. A professora e ex-secretária do Governo do Amazonas, na gestão de Amazonino Mendes, estava internada após ter sido atropelada na última sexta-feira (20), no Condomínio Ephygênio Salles, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Em nota, os familiares comunicaram o falecimento com pesar: “A família Bulbol comunica, com profundo pesar, o falecimento da professora Angela Bulbol, ocorrido no início da noite deste domingo. Educadora dedicada e exemplo de compromisso com a formação de gerações, deixa um legado de amor. A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade.”

Angela Bulbol integrou a gestão do ex-governador Amazonino Mendes e teve trajetória marcada pela atuação na administração pública e na área acadêmica.

Atropelamento ocorreu dentro de condomínio

O acidente aconteceu por volta das 17h de sexta-feira (20), nas dependências do Condomínio Ephygênio Salles. Segundo relatos de moradores, Angela foi atropelada dentro do residencial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ela foi encaminhada em estado grave para uma unidade hospitalar da capital.

Trajetória na gestão pública e na Ufam

Angela Bulbol ocupou o cargo de pró-reitora de Administração e Finanças da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e foi secretária de Administração e Gestão do Estado (Sead) entre 2017 e 2018, durante o governo de Amazonino Mendes.

Reconhecida pela atuação na área administrativa e educacional, deixa legado na formação acadêmica e na gestão pública do Amazonas.

