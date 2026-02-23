SES-AM

Candidatos convocados devem entregar documentos nesta terça-feira (24) no Centro de Convenções Vasco Vasques

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) divulgaram nesta segunda-feira (23) o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) n° 001/2026 do Hospital do Sangue Idenir de Araújo Rodrigues.

A lista completa com os nomes dos aprovados já está disponível no site oficial da instituição (www.hemoam.am.gov), no Anexo II – Candidatos Convocados da aba Editais.

Convocação para entrega de documentos

Os candidatos classificados devem comparecer nesta terça-feira (24/02), das 8h às 14h, ao Centro de Convenções Vasco Vasques, Salão Mogno, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores. Eles devem levar todos os documentos necessários para a admissão imediata dos profissionais.

A lista detalhando os documentos exigidos também está disponível no site do Hemoam (www.hemoam.am.gov.br).

Vagas e informações do processo seletivo

O PSS contemplou 271 vagas temporárias para profissionais de níveis superior, técnico e médio. Os contratados atuarão na nova unidade hospitalar do Hemoam, contribuindo para reforçar os serviços de saúde especializados no atendimento hematológico e hemoterápico do Amazonas.

Dessa forma, o processo visa garantir que a nova unidade hospitalar conte com equipes qualificadas e prontas para iniciar as atividades imediatamente.

