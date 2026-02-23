Rio de Janeiro

Duas vítimas estavam dentro de um carro e um motoboy também foi atingido

Três pessoas foram mortas na tarde desta segunda-feira (23), na esquina das ruas Assis Carneiro com Clarimundo de Melo, em Piedade, Zona Norte do Rio.

De acordo com relatos nas redes sociais, duas vítimas estavam dentro de um veículo, que foi alvejado por diversos tiros. Ainda segundo os usuários, um motoboy que passava pelo local também foi atingido e morreu na hora.

Ação da Polícia Civil

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. Segundo as autoridades, a ocorrência ainda está em andamento.

Registros e relatos da população

Em vídeos que circulam nas redes, é possível ver os corpos das vítimas no carro e no asfalto, sem qualquer isolamento, enquanto diversas pessoas passavam pelo local. Muitas delas registravam a cena com celulares. O veículo permanecia parado no meio da via.

Um comerciante, que preferiu não se identificar, contou ao EXTRA:

“Ouvi mais de 30 disparos”.

O motoboy, informou o comerciante, seria morador do bairro.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Homem é executado a tiros em área de rip-rap em Manaus