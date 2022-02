Traficante é preso dentro de empresa no Distrito Industrial

No armário do suspeito foram encontradas porções de cocaína, que eram comercializadas dentro da empresa

Manaus (AM) – Uma ação policial deflagrada ao longo da tarde desta quinta-feira (10), resultou nas prisões de dois homens identificados como Ricardo Souza Araújo, de 27 anos e Oengles de Souza Rocha, de 39 anos, o “Soneca”. Eles são apontados pela polícia como traficantes. As prisões deles ocorreram dentro nos bairros Distrito Industrial e Tancredo Neves, nas zonas Sul e Leste, respectivamente.

De acordo com a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária, a ação iniciou quando os policiais chegaram até a casa de “Soneca”, onde foram apreendidas porções de drogas. Aos policiais, ele afirmou que a pessoa que fornecia droga à ele trabalhava em uma empresa do polo de duas rodas no Distrito Industrial.

Os policiais foram até a empresa onde encontraram Ricardo. No armário dele foram encontradas porções de cocaína. Ele trabalhava no terceiro turno e afirmou que comercializa drogas dentro da empresa.

Ricardo já trabalhava no local há pelo menos oito anos. O material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A dupla irá responder por tráfico de drogas e deve passar por audiência de custódia, onde irão ficar à disposição da Justiça.

