Nove pessoas são presas em operação deflagrada no bairro Compensa, em Manaus

Manaus (AM) – Nove pessoas foram presas ao longo desta quinta-feira (10) durante diligências da operação “Cidade Mais Segura”, deflagrada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Foram apreendidas armas e drogas.

De acordo com o coronel Cledemir Silva, titular da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), seis pessoas foram presas em cumprimento a mandado de prisão preventiva por vários crimes como tráfico de drogas, homicídio, roubo e furto. Já outras três foram presas em flagrante com armas e drogas.

“Esse resultado da ação prova que o serviço integrado entre as forças de segurança tem dado resultado. Estamos conseguindo garantir a segurança do cidadão de bem. Todas as denúncias são recebidas e com planejamento estamos retirando indivíduos perigosos de circulação”, destacou Silva.

Foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola modelo PT57S, com cinco munições, além de 353 porções de maconha, porções de cocaína, R$ 600 em espécie e duas balanças de precisão. Os suspeitos foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

