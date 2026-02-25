Eleições 2026

Influenciadora e ex-BBB disputará vaga na Câmara nas eleições de outubro

A influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil, Gracyanne Barbosa, confirmou nesta terça-feira (24/02) que é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. No mesmo dia, ela oficializou a filiação ao partido Republicanos.

O ato de filiação contou com a presença do presidente nacional da legenda, Marcos Pereira e do presidente estadual do partido no Rio, Luis Carlos Gomes.

Gracyanne é conhecida pela vida fitness, conteúdos sobre treino e alimentação. A escolha do partido, segundo a influencer, representa seus valores e princípios.

O Republicanos é presidido pelo deputado federal Marcos Pereira e reúne nomes como o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella, a senadora Damares Alves e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas.

As eleições estão marcadas para outubro. Caso a candidatura seja confirmada na convenção partidária, Gracyanne disputará uma das 46 vagas do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados.

Perfil

Gracyanne Jacobina Barbosa Vieira nasceu em 20 de setembro de 1983, em Campo Grande (MS). É modelo fitness, atleta de fisiculturismo, atriz e empresária. Ao longo da carreira, consolidou a imagem no universo do fitness e se tornou referência em musculação e empreendedorismo no segmento.

Leia mais

Homem que matou ex-companheira e o namorado dela é condenado a 66 anos de prisão em Manaus

Número de mortos sobe para 30 em Minas Gerais após chuvas