Feminicídio

Crime ocorreu no Novo Aleixo e foi motivado por ciúmes, segundo investigação

Um homem identificado como Antônio Márcio Silva de Castro foi condenado a 66 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por matar a tiros a ex-companheira, Manuella Sabrina Barros Queirós, de 23 anos, e o namorado dela, Victor Hugo de Oliveira Flores, de 27. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (24/02), em Manaus.

O crime aconteceu no dia 8 de junho de 2025, em uma kitnet no bairro Novo Aleixo, zona Norte da capital. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o duplo homicídio foi premeditado e teria sido motivado por ciúmes.

Testemunhas relataram que o acusado chegou ao local de carro. Moradores ouviram discussão e, em seguida, vários disparos. Duas crianças estavam no imóvel, entre elas a filha de 4 anos de Antônio e Manuella.

Victor Hugo morreu no local. Manuella foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não resistiu. Antônio Márcio foi julgado por feminicídio e homicídio qualificado.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) sustentou que o crime contra Manuella ocorreu no contexto de violência doméstica. A pena foi aumentada porque a filha da vítima estava presente no momento dos disparos.

Pena

Pela morte de Manuella, o réu foi condenado a 48 anos, 1 mês e 15 dias. Pelo assassinato de Victor Hugo, recebeu pena de 18 anos e 9 meses.

Após o crime, ele fugiu e se apresentou dias depois na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O juiz determinou o cumprimento imediato da pena e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, Manuella já havia denunciado o ex-companheiro por ameaças em 2023 e chegou a solicitar medidas protetivas, posteriormente revogadas.

