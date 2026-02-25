Serviço

Atendimento ocorre de 25 a 27 de fevereiro, na sede do órgão

Estudantes universitários poderão renegociar dívidas com instituições privadas de ensino superior a partir desta quarta-feira (25/02), na sede do Procon Manaus, localizada no shopping Phelippe Daou, na zona Norte da capital. O mutirão segue até sexta-feira (27), das 8h às 14h.

A ação integra a 1ª edição do projeto “Educação em Acordo” e prevê atendimento presencial com mediação do órgão e contato direto com as instituições para formalização das negociações.

Segundo o Procon, os acordos podem incluir desconto de até 100% nos juros e de até 70% no valor total da dívida, conforme o tempo do débito e os critérios adotados por cada faculdade.

Além da renegociação, o mutirão também atenderá casos de cobranças indevidas, revisão de contrato, esclarecimentos sobre cláusulas e solicitação de documentos acadêmicos.

Participam da ação as instituições Uninorte, Centro Universitário Martha Falcão, Universidade Nilton Lins, Faculdade Santa Teresa, Faculdade La Salle Manaus e Faculdade Boas Novas.

Para atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovantes da dívida, como contrato, boletos ou notificações de cobrança. Os demais serviços do Procon seguem funcionando normalmente.

