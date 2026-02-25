Eleições 2026

Levantamento também mostra desvantagem de Lula contra Tarcísio de Freitas

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25/02) mostra empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais.

Segundo o levantamento, Flávio aparece com 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula soma 46,2%. A diferença está dentro da margem de erro, que é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, realizada em janeiro, Lula tinha 49,2% e o senador marcava 44,9%.

O instituto também simulou um cenário entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse caso, Tarcísio lidera com 47,1%, enquanto o presidente registra 45,9%. A diferença também configura empate técnico dentro da margem.

A pesquisa ouviu 4.986 brasileiros entre os dias 19 e 24 de fevereiro e o nível de confiança é de 95%. Ela foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07600/2026.

