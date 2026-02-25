Oportunidade

A quitação do boleto é obrigatória para confirmar a participação dos candidatos no certame

Termina, nesta quarta-feira (25/02), o prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso público do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). A quitação do boleto é obrigatória para confirmar a participação dos candidatos no certame, conforme previsto no edital.

O boleto está disponível na página do concurso no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/ipaam_25.

A taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 70 para o cargo de nível médio, podendo ser paga em bancos, casas lotéricas ou por meio eletrônico. As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, em Manaus.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, ressalta que a confirmação da inscrição dentro do prazo é fundamental para assegurar a participação dos candidatos em um concurso que representa o fortalecimento institucional do órgão.

“O concurso é um passo importante para ampliar a capacidade técnica do Ipaam e reforçar as ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental no Amazonas. Por isso, é essencial que os candidatos fiquem atentos aos prazos previstos no edital”, afirmou Picanço.

O presidente da Comissão do Concurso do Ipaam, o analista ambiental Alexandre Souza e Silva, explica que o pagamento da taxa é a etapa final para validação da inscrição no sistema.

“A inscrição só é confirmada após a compensação do pagamento. Orientamos os candidatos a verificarem a situação na área do candidato e a realizarem o pagamento dentro do prazo para evitar contratempos”, destacou Alexandre Souza.

Vagas disponíveis

O certame oferece 140 vagas imediatas, sendo 90 para o cargo de Analista Ambiental, distribuídas em 19 especialidades de nível superior, e 50 para Assistente Ambiental, de nível médio, além de 195 vagas para cadastro de reserva.

Para concorrer ao cargo de Analista Ambiental, é exigida formação em áreas como Administração, Análise de Sistemas, Antropologia, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitarista, Engenharia Civil, Engenharia de Pesca, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Geografia, Geologia, Medicina Veterinária, Pedagogia, Química ou Sociologia, conforme estabelecido no edital.

Contatos

Para informações gerais sobre o concurso do Ipaam, como inscrições, cadastro e acompanhamento, os candidatos também podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Candidato da Cebraspe, pelo telefone 0800 722 1125. Dúvidas e demandas específicas podem ser encaminhadas ainda para o e-mail [email protected], canal oficial de atendimento da banca organizadora.

Leia mais

Ex-servidor é preso por exigir sexo para desbloquear benefício social em Borba

Pós-briga: Daniel Almeida afirma que acionará Justiça

