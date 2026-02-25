BR 319

Frente Parlamentar coleta assinaturas presenciais e online pela revitalização da rodovia federal

A Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) iniciou, nesta quarta-feira (25), a coleta de assinaturas em defesa da revitalização da BR-319. A mobilização segue até o fim de março.

O grupo é presidido pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos). A iniciativa disponibiliza um ponto fixo para coleta de assinaturas no hall da Aleam, na avenida Mário Ypiranga, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus.

Além disso, uma equipe itinerante percorre bairros da capital para ampliar a participação popular. Pessoas de todo o país também podem assinar o documento de forma digital, pelo site www.juntospelabr319.com.br

Deputado convoca mobilização nacional

João Luiz afirma que a revitalização da rodovia depende de mobilização social e pressão política.

“Convido a população a abraçar esta causa, que é a revitalização da BR-319, pois essa luta não é somente dos amazonenses ou do povo do Norte, mas de todo brasileiro que sonha em ver a rodovia sair do papel e se tornar realidade. O povo do Norte precisa fazer pressão sobre o governo federal para que olhe pelas pessoas que aqui residem e que não conseguem ter a garantia do direito constitucional de ir e vir, como é o caso do senhor Otávio, que vive às margens da BR-319 e não consegue levar a esposa, que é deficiente, ao médico porque a rodovia está intransitável”, afirmou.

O parlamentar lançou o abaixo-assinado durante expedição realizada no período do Carnaval. Segundo ele, a BR-319 completa 50 anos em março e enfrenta décadas de abandono.

Municípios defendem asfaltamento da rodovia

A vereadora de Lábrea, município ligado a Manaus pela estrada, também assinou o documento e defendeu a pavimentação da via.

“Sou de Lábrea e vivi a vida toda querendo ver a BR-319 pavimentada. Ela vai ajudar a desenvolver os municípios e o Amazonas, além de garantir que todos consigam transitar por essa importante rodovia que liga o estado ao restante do país. A estrada asfaltada vai abrir as portas do Amazonas para o Brasil”, disse.

A diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Eliane Ferreira da Silva, afirma que a revitalização impacta diversos setores.

“Temos representantes na Assembleia Legislativa que lutam para ver o estado crescer, e o deputado João Luiz é um deles. Ele está de parabéns pela iniciativa do abaixo-assinado, que contribui para o fortalecimento não somente do setor primário, mas de toda a economia do estado e de seus trabalhadores”, finalizou.

Expedição percorre comunidades durante o Carnaval

Durante o Carnaval, João Luiz realizou mais uma expedição pela BR-319. A rodovia, que completa 50 anos em 2026, enfrenta problemas estruturais apontados por moradores da região.

Ao longo de quase uma semana, o deputado visitou comunidades às margens da estrada. Ele distribuiu material informativo sobre preservação ambiental e destacou a importância da via para o desenvolvimento regional.

A proposta, segundo o parlamentar, é mobilizar moradores e ampliar o movimento em defesa do asfaltamento e da repavimentação da rodovia.

(*) Com informações da assessoria