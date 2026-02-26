Acidente

Colisão aconteceu na Avenida Margarita, no Nova Cidade, e deixou trânsito lento na manhã desta quinta-feira (26)

Um micro-ônibus bateu na traseira de um ônibus do transporte público na manhã desta quinta-feira (26/02), durante a chuva que atingiu Manaus. O acidente aconteceu na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital, uma das vias mais movimentadas da região.

Com o impacto, o micro-ônibus ficou com a parte da frente bastante amassada. Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram os dois veículos parados na pista, o que provocou lentidão e retenção no trânsito.

O micro-ônibus fazia transporte especial no momento da colisão. Já o ônibus envolvido na batida pertence a empresa Vega que opera no sistema de transporte público da cidade.

Parte da avenida precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para prestar socorro.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de feridos nem informações detalhadas sobre o que causou o acidente.

Veja vídeo:

Micro-ônibus bate na traseira de ônibus durante chuva na zona Norte de Manaus pic.twitter.com/N3g7pQt3Uj — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 26, 2026

Leia mais

Operação Negócio Turvo prende oito por golpes de R$ 75 milhões

Desembargador recua e manda prender homem por estupro de menina de 12 anos