Um micro-ônibus bateu na traseira de um ônibus do transporte público na manhã desta quinta-feira (26/02), durante a chuva que atingiu Manaus. O acidente aconteceu na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital, uma das vias mais movimentadas da região.
Com o impacto, o micro-ônibus ficou com a parte da frente bastante amassada. Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram os dois veículos parados na pista, o que provocou lentidão e retenção no trânsito.
O micro-ônibus fazia transporte especial no momento da colisão. Já o ônibus envolvido na batida pertence a empresa Vega que opera no sistema de transporte público da cidade.
Parte da avenida precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para prestar socorro.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de feridos nem informações detalhadas sobre o que causou o acidente.
Veja vídeo:
Micro-ônibus bate na traseira de ônibus durante chuva na zona Norte de Manaus pic.twitter.com/N3g7pQt3Uj— Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 26, 2026
