Zona da Mata

Corpo de Bombeiros atua em Juiz de Fora e Ubá com operações 24h para localizar desaparecidos

A chuva intensa na Zona da Mata mineira matou 55 pessoas, segundo atualização divulgada nesta quinta-feira (26) pelo Corpo de Bombeiros. As equipes atuam em oito frentes de trabalho, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, realizando buscas e salvamentos sem interrupção.

Situação em Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, 49 pessoas morreram e 11 ainda estão desaparecidas. Atualmente, 3 mil moradores permanecem desalojados, sem registro de desabrigados.

O 12º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Patos de Minas, concentra esforços no bairro Esplanada. Uma casa de três pavimentos desabou, envolvendo cinco pessoas da mesma família. Até agora, os militares encontraram quatro corpos.

Cenário em Ubá e Matias Barbosa

Em Ubá, seis pessoas morreram e duas seguem desaparecidas. O município tem 1,2 mil desalojados e 500 desabrigados.

Em Matias Barbosa, não houve mortes nem desaparecidos. A cidade soma 810 desalojados e ainda não registra desabrigados.

Operações de busca integradas

As buscas envolvem uma força-tarefa da prefeitura com equipes terceirizadas, que operam retroescavadeiras e caminhões. Além disso, técnicos da Anatel rastreiam sinais de celular para localizar possíveis vítimas sob os escombros.

O canil de Varginha também auxilia na operação. Atualmente, os militares concentram esforços em áreas consideradas prioritárias pelos cães farejadores e pela Anatel.

O 12º Batalhão de Bombeiros atua com oito militares divididos em duas equipes: quatro trabalham no período diurno e quatro no noturno. Esse sistema de revezamento garante que as operações ocorram 24 horas por dia, de forma contínua e coordenada em todas as frentes.

