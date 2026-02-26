Motocicleta

Artista sofreu um acidente de moto em São Paulo

O humorista Marquito, conhecido por integrar o elenco do Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, sofreu um acidente na quarta-feira (25) após passar mal enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, bairro da zona Norte de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o artista seguia pela região quando teria tido um mal súbito, perdido o controle da moto e caído desacordado na via. Durante a queda, ele acabou atingindo outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro. Mesmo envolvido na colisão, o profissional de saúde prestou atendimento imediato, realizando manobras de reanimação ainda no local e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Na sequência, Marquito foi levado para um hospital particular da região. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, ele chegou à unidade consciente, porém desorientado. Desde então, permanece internado e foi colocado em coma induzido como medida preventiva.

Conforme a assessoria de imprensa da emissora, o humorista sofreu uma fratura no nariz e o coma induzido foi adotado para a realização de exames na região do tórax.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações oficiais sobre o estado de saúde do artista.

(*) Com informações de agências