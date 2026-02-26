empreendedorismo

Negócio é liderado pela empresária Mayanna Falcão, que atua há três anos no setor de vestuário e já esteve à frente de outras iniciativas comerciais na cidade

A inauguração da loja UP! Fashion, realizada em 25 de fevereiro de 2026, em Manacapuru, ganhou destaque editorial na revista Sonho & Negócios, que publicou uma análise sobre o novo empreendimento e seu posicionamento no mercado local de moda feminina.

O negócio é liderado pela empresária Mayanna Falcão, que atua há três anos no setor de vestuário e já esteve à frente de outras iniciativas comerciais na cidade. Segundo a publicação, a nova loja representa um movimento de especialização no varejo regional, ao operar exclusivamente no segmento feminino.

De acordo com a reportagem da Sonho & Negócios, o espaço foi avaliado sob critérios de estrutura, organização, estratégia de posicionamento e adequação à realidade econômica local. A análise aponta que a loja adota ambientação contemporânea, organização setorizada e um mix de produtos que inclui blusas, calças, saias, vestidos e calçados.

A matéria também contextualiza o empreendimento dentro de um cenário mais amplo. Dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção indicam que o setor de vestuário mantém relevância significativa no varejo nacional, enquanto informações da Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE, apontam recuperação gradual do segmento após oscilações registradas nos últimos anos.

No caso de Manacapuru, o comércio depende majoritariamente do fluxo interno de consumo, o que exige estratégias ajustadas ao poder de compra local. Segundo a análise publicada, a UP! Fashion trabalha com faixa de preços considerada intermediária, buscando equilíbrio entre percepção visual e acessibilidade ao público.

A revista também destacou os desafios enfrentados por operações de moda fora dos grandes centros, como logística de reposição, concorrência com plataformas digitais e necessidade de fidelização por meio de atendimento consistente e gestão contínua.

Ao noticiar a inauguração, a Sonho & Negócios reforçou sua proposta editorial de registrar e analisar movimentos empresariais no interior do Amazonas, dando visibilidade a iniciativas que impactam a economia local.

A abertura da UP! Fashion amplia o portfólio empresarial de Mayanna Falcão e passa a integrar o cenário competitivo do varejo de moda em Manacapuru, que segue em transformação diante das novas dinâmicas de consumo.

