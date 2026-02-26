DRCO

Carga foi encaminhada ao DRCO; caso aumenta o número de PMs presos no Amazonas em menos de uma semana

Uma operação resultou na prisão de quatro policiais militares, na manhã desta quinta-feira (26), no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, com uma grande quantidade de drogas. Os suspeitos foram conduzidos ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), junto com toda a carga ilícita.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um caminhão carregado com os entorpecentes chega à sede do DRCO escoltado por viaturas da Polícia Militar.

Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais detalhando como ocorreu a prisão dos agentes nem qual seria a dinâmica do suposto esquema criminoso.

Nota da Polícia Militar

Por meio de nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) participaram da ocorrência.

A corporação afirmou que não tolera desvios de conduta por parte de seus integrantes e que os envolvidos serão responsabilizados nas esferas administrativa e criminal, respeitando o devido processo legal. A PM destacou ainda que mantém atuação permanente no combate ao crime organizado e que adota medidas rigorosas, como o afastamento imediato de policiais investigados.

Prisões recentes no Amazonas

Na madrugada de terça-feira (24), outros três PMs da ativa e dois homens foram presos suspeitos de tentar roubar cerca de uma tonelada de drogas de criminosos durante uma ação no Rio Negro. Segundo as autoridades, os policiais não estavam em serviço no momento da ocorrência.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a participação dos envolvidos e a origem da droga apreendida.

