Operação

Três policiais militares e dois homens foram detidos após troca de tiros no Rio Negro.

Manaus (AM) – Três policiais militares da ativa e outros dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira (24), suspeitos de tentar roubar aproximadamente uma tonelada nas proximidades de Paricatuba, no município de Iranduba. Os PMs estavam fora de serviço no momento da ocorrência e serão afastados.

A prisão ocorreu após uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) identificar a embarcação no Rio Negro com suspeita de carregamento de drogas.

Troca de tiros durante abordagem

De acordo com as informações, os policiais militares e os comparsas teriam invadido uma embarcação para tentar roubar um carregamento de entorpecentes. Durante a tentativa de abordagem da COE, os suspeitos teriam reagido e efetuado disparos contra os policiais, que revidaram.

Apesar da troca de tiros, ninguém ficou ferido.

Prisões e apreensões

Após a ação, os cinco suspeitos foram presos e encaminhados ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde o caso foi registrado.

Entre os detidos estão os policiais militares:

David Lennon Pio dos Santos, 3º sargento;

Glaucio Wagner Pessoa Mota, cabo;

Claudio Roberto de Miranda Andrade, soldado.

Também foram presos Maco Antonio Auzier de Oliveira Junior e Ronaldo de Souza Sabóia, apontados como informantes.

Com o grupo, foram apreendidas armas, munições, celulares, algemas, um fuzil calibre 5.56, pistolas de uso restrito e um bote de alumínio com motor de 300 HP.

PMs serão afastados

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que os policiais envolvidos serão afastados das funções e responderão a procedimentos administrativos. As armas foram recolhidas, conforme os protocolos internos.

A corporação afirmou que não tolera desvios de conduta e que irá responsabilizar qualquer integrante que descumpra a lei.

“A instituição reafirma que não admite desvios de conduta e atua com rigor para responsabilizar qualquer integrante que descumpra a lei, os princípios da honestidade e o compromisso com a sociedade amazonense, não permitindo que práticas incompatíveis com a missão policial tenham espaço nos quadros da Polícia Militar do Amazonas”, disse a polícia por meio de nota.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Os cinco presos devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (25).

