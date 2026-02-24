Manaus (AM) – Três policiais militares da ativa e outros dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira (24), suspeitos de tentar roubar aproximadamente uma tonelada nas proximidades de Paricatuba, no município de Iranduba. Os PMs estavam fora de serviço no momento da ocorrência e serão afastados.
A prisão ocorreu após uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) identificar a embarcação no Rio Negro com suspeita de carregamento de drogas.
Troca de tiros durante abordagem
De acordo com as informações, os policiais militares e os comparsas teriam invadido uma embarcação para tentar roubar um carregamento de entorpecentes. Durante a tentativa de abordagem da COE, os suspeitos teriam reagido e efetuado disparos contra os policiais, que revidaram.
Apesar da troca de tiros, ninguém ficou ferido.
Prisões e apreensões
Após a ação, os cinco suspeitos foram presos e encaminhados ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde o caso foi registrado.
Entre os detidos estão os policiais militares:
- David Lennon Pio dos Santos, 3º sargento;
- Glaucio Wagner Pessoa Mota, cabo;
- Claudio Roberto de Miranda Andrade, soldado.
Também foram presos Maco Antonio Auzier de Oliveira Junior e Ronaldo de Souza Sabóia, apontados como informantes.
Com o grupo, foram apreendidas armas, munições, celulares, algemas, um fuzil calibre 5.56, pistolas de uso restrito e um bote de alumínio com motor de 300 HP.
PMs serão afastados
Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que os policiais envolvidos serão afastados das funções e responderão a procedimentos administrativos. As armas foram recolhidas, conforme os protocolos internos.
A corporação afirmou que não tolera desvios de conduta e que irá responsabilizar qualquer integrante que descumpra a lei.
“A instituição reafirma que não admite desvios de conduta e atua com rigor para responsabilizar qualquer integrante que descumpra a lei, os princípios da honestidade e o compromisso com a sociedade amazonense, não permitindo que práticas incompatíveis com a missão policial tenham espaço nos quadros da Polícia Militar do Amazonas”, disse a polícia por meio de nota.
O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Os cinco presos devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (25).
