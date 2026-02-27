Um homem identificado como Luciano Vieira Gonçalves, de 33 anos, está sendo procurado por suspeita de matar uma jovem atropelada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. O crime ocorreu na madrugada do dia 14 de fevereiro deste ano, por volta das 4h.
De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações apontam que o suspeito teria utilizado um veículo para atropelar intencionalmente a vítima, identificada como Cibele Felix de Lima, de 20 anos, após uma discussão durante uma festa realizada na área.
Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, a jovem chegou a ser socorrida e levada a uma unidade hospitalar na zona leste da capital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
A Polícia Civil divulgou a imagem de Luciano Vieira Gonçalves e pede a colaboração da população para localizá-lo.
Disque-denúncia
Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas pelos números:
- (92) 98118-9535 — disque-denúncia da DEHS
- 197 — da Polícia Civil
- (92) 3667-7575 — da PC-AM
- 181 — da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)
A polícia garante que a identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.
