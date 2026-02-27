Procurado

Suspeito teria usado carro para atingir vítima após discussão durante festa na zona sul.

Um homem identificado como Luciano Vieira Gonçalves, de 33 anos, está sendo procurado por suspeita de matar uma jovem atropelada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. O crime ocorreu na madrugada do dia 14 de fevereiro deste ano, por volta das 4h.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações apontam que o suspeito teria utilizado um veículo para atropelar intencionalmente a vítima, identificada como Cibele Felix de Lima, de 20 anos, após uma discussão durante uma festa realizada na área.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, a jovem chegou a ser socorrida e levada a uma unidade hospitalar na zona leste da capital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Civil divulgou a imagem de Luciano Vieira Gonçalves e pede a colaboração da população para localizá-lo.

Disque-denúncia

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas pelos números:

(92) 98118-9535 — disque-denúncia da DEHS

197 — da Polícia Civil

(92) 3667-7575 — da PC-AM

181 — da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A polícia garante que a identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.

