Autarquia completa 59 anos com 195 projetos aprovados, faturamento de R$ 228 bilhões e expansão do PIM

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) completa 59 anos com crescimento no faturamento e na geração de empregos. Nos últimos três anos da gestão de Bosco Saraiva, a autarquia registrou cerca de 20 mil novos postos de trabalho, aprovou 195 projetos industriais e ampliou o faturamento de R$ 175,6 bilhões, em 2023, para R$ 228 bilhões em 2025.

O crescimento acumulado no período foi de R$ 52 bilhões, o que representa aumento de 29,58% na receita.

De 2023 a 2025, o número de trabalhadores no Polo Industrial de Manaus (PIM) passou de 113 mil para 132 mil. Segundo a Suframa, o desempenho do faturamento impacta diretamente a geração de empregos na indústria e, além disso, fortalece os setores de comércio e serviços em toda a região.

A autarquia atende Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá.

“Tivemos a oportunidade de fazer integração junto a essas áreas visto que era um período em que a reforma tributária estava em andamento. Isso se reverte na coleta de impostos, na quantidade de empregos gerados, quando tivemos mais de 20 mil novos postos de trabalho. A ZFM segue sendo um grande motor da nossa economia”, afirmou.

Em três anos, o Conselho Administrativo da Suframa aprovou 195 projetos industriais. Somente em 2025, foram deliberadas propostas para 79 novas fábricas iniciarem produção no parque industrial. As empresas têm até três anos para se instalar.

Além disso, a próxima reunião do conselho deve analisar 92 novos projetos.

Para Saraiva, a expansão produtiva resulta da aproximação da autarquia com investidores e indústrias. Ele também destaca a regulamentação da reforma tributária, concluída em 2024.

“Iniciamos a gestão com a expectativa de reintegrar a Suframa com os investidores, diretores de fábricas e trabalhadores do PIM. Nesse mesmo período estava iniciando a discussão da reforma tributárias, que foi aprovada. Fizemos a nossa parte de acompanhar a indústria por dentro e isso facilitou muita coisa para a gestão da Suframa. O resultado foi uma reconquista da confiança por parte dos investidores”, disse o titular.

Visitas

Das 530 unidades fabris ativas no PIM, a equipe da Suframa visitou 260 fábricas. Durante as agendas, manteve contato direto com áreas de produção, empresários e trabalhadores.

Ao mesmo tempo, a gestão intensificou a reaproximação com órgãos regionais como Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Banco da Amazônia (Basa) e Banco do Brasil.

Segundo Saraiva, a autarquia também ampliou a integração com Rondônia, Roraima e Amapá, além de fortalecer o diálogo com municípios do interior do Amazonas. “A Suframa passou a levar informação diretamente às cidades, explicando aos comerciantes e empresários locais quais benefícios fiscais podem ser acessados mediante cadastro na autarquia. Muitos desconheciam essas vantagens, e esse trabalho segue em andamento até hoje”.

Portanto, ao completar 59 anos, a Suframa apresenta indicadores de crescimento e projeta a continuidade da expansão industrial e da geração de empregos na região.

Universidades

A primeira edição de 2026 do projeto “Suframa nas Universidades” foi realizada no último dia 26. A iniciativa chega ao quarto ano consecutivo com o objetivo de capacitar alunos do ensino superior ligados a cursos técnicos e de especializações, sobre o que é a Suframa e o que representa a Zona Franca de Manaus (ZFM) para o País.

“São quase seis décadas que nos possibilitaram poder respirar novos ares, ter um pulmão novo, econômico, que trouxe expressivo desenvolvimento para a nossa região. Temos muitos investimentos da iniciativa privada e oportunidades para esses jovens no mercado de trabalho, proporcionadas por um projeto sessentão que está mais sólido do que nunca”, destacou o superintendente.