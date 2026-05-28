Combustível

Reajuste de R$ 0,04 por litro começa a valer nesta sexta-feira e impacta preço final nos postos.

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) um aumento de R$ 0,04 por litro no preço da gasolina A vendida às distribuidoras de combustíveis. O novo valor entra em vigor a partir desta sexta-feira (29).

Com o reajuste, o preço médio do litro passará de R$ 2,57 para R$ 2,61.

Governo federal reduz impacto do reajuste

Segundo a Petrobras, o aumento será amenizado pela subvenção econômica criada pelo governo federal. A medida foi instituída por meio da Medida Provisória nº 1.358, do Decreto nº 12.984 e da Portaria MF nº 1.496.

O reajuste efetivo da gasolina será de R$ 0,48 por litro. No entanto, haverá desconto de R$ 0,44 previsto pelas medidas do governo federal, reduzindo o impacto no valor final.

Como funciona a composição da gasolina

A gasolina A comercializada pela Petrobras passa pela mistura obrigatória de 30% de etanol anidro para formar a gasolina C, que chega aos postos de combustíveis.

O preço pago pelo consumidor também considera impostos, além das margens de lucro das distribuidoras e revendedoras.

Com o novo reajuste, a participação da Petrobras no preço final da gasolina ao consumidor passará de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro.

Petrobras destaca redução em relação a 2022

A estatal informou que, mesmo com o reajuste anunciado, o valor atual da gasolina ainda é 27,6% menor do que o praticado em 31 de dezembro de 2022.

A Petrobras afirma que os ajustes seguem critérios de mercado e acompanham as condições econômicas do setor de combustíveis.

(*) Com informações da Agência Brasil

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