Solidariedade

Visite a LBV no município e descubra como ela se tornou referência em acolhimento e apoio social.

Manaus (AM) – A unidade celebra 44 anos, mas quem ganha o presente são as pessoas atendidas. Desde fevereiro de 1982, a Legião da Boa Vontade (LBV), por meio do seu Centro Comunitário de Assistência Social, promove diariamente serviços e programas socioassistenciais e socioeducacionais, além de distribuir cestas de alimentos não perecíveis para crianças, adolescentes, adultos e idosos. As ações contribuem para o fortalecimento da cidadania e ajudam famílias a superar a situação de pobreza no município.

Você já conheceu a unidade da LBV em Manaus/AM? Ainda não? Convidamos você a visitar e conhecer de perto todos os ambientes. O Centro Comunitário oferece uma estrutura acolhedora e é considerado por muitas famílias a segunda casa de seus filhos.

Em Manaus, a unidade socioassistencial da LBV auxilia famílias de baixa renda que vivem nas comunidades mais vulneráveis da cidade. Elas recebem o amparo necessário para exercer a cidadania e transformar sua realidade, graças à solidariedade do povo brasileiro.

Visite, apaixone-se e ajude a LBV! O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Manaus fica na Av. Castelo Branco, 997 — Cachoeirinha. Para contato, ligue (92) 3215-7900.

