Zona Franca de Manaus

Parlamentares e prefeito destacam papel da Zona Franca de Manaus na economia, geração de empregos e preservação ambiental

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) completa 59 anos como tema constante no cenário político local e nacional. Parlamentares do Amazonas em Brasília reforçam a defesa do modelo e destacam sua importância para o desenvolvimento regional.

Bancada do Amazonas reforça defesa da Suframa

Relator da Reforma Tributária, o senador Eduardo Braga afirma que a criação da Zona Franca de Manaus representa uma decisão estratégica para o país.

“A criação da Zona Franca de Manaus não foi apenas uma política econômica — foi um gesto de soberania, de integração nacional e de compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa região.”

Segundo o senador, a Suframa organiza e executa a política industrial na região.

“É ela que garante a segurança administrativa, que aprova projetos, que fiscaliza incentivos e que transforma uma política pública em oportunidades reais para milhares de famílias amazonenses”, ressaltou.

O senador Omar Aziz também destaca o momento atual da autarquia. De acordo com ele, o modelo registra expansão industrial e novos postos de trabalho em Manaus.

“São projetos de implantação e novas indústrias se instalando em Manaus. Isso significa novos empregos e novas oportunidades para o nosso povo”, afirmou, ao mencionar o trabalho de Bosco Saraiva.

Já o deputado federal Átila Lins reforça o papel estratégico da autarquia.

“Celebrar os 59 anos da Superintendência da Zona Franca de Manaus é reconhecer um modelo que alia crescimento econômico, soberania regional e preservação ambiental. A Zona Franca não é apenas um polo industrial — é um instrumento de proteção da Amazônia e de desenvolvimento sustentável para o país”, comentou.

O deputado federal Pauderney Avelino acrescenta que o estado mantém protagonismo econômico na região Norte.

“A Zona Franca de Manaus é o coração da economia do Amazonas e da região Norte, um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico, geração de empregos e manutenção da floresta. E ficará ainda mais competitiva com a aprovação da Reforma Tributária”, afirmou.

Reforma Tributária fortalece modelo econômico

Além da atuação parlamentar, a aprovação da Reforma Tributária aparece como ponto central na defesa do modelo. Segundo os congressistas, a mudança garante segurança jurídica e amplia a competitividade da indústria instalada em Manaus.

Assim, a bancada amazonense mantém a Suframa como prioridade nas discussões nacionais.

Zona Franca e preservação ambiental

A atuação da Zona Franca também se relaciona à preservação ambiental. O prefeito de Manaus, David Almeida, afirma que os incentivos fiscais contribuem para manter a floresta preservada.

“Nós somos ambientalmente viáveis e isso ganha força com a manutenção dos incentivos fiscais que transformam o Amazonas no único estado do país que pode oferecer vantagens tributárias”, explicou.

Prefeitura aposta em novo Plano Diretor

Além disso, o prefeito informou que a gestão municipal, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), prepara um novo Plano Diretor para expandir a área urbana e viabilizar a instalação de indústrias.

“O futuro da Zona Franca está garantido e promete ser próspero, e quem ganha com isso é a população, que colherá o fruto deste desenvolvimento em suas vidas e no nosso estado”, concluiu.