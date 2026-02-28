A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) completa 59 anos como tema constante no cenário político local e nacional. Parlamentares do Amazonas em Brasília reforçam a defesa do modelo e destacam sua importância para o desenvolvimento regional.
Bancada do Amazonas reforça defesa da Suframa
Relator da Reforma Tributária, o senador Eduardo Braga afirma que a criação da Zona Franca de Manaus representa uma decisão estratégica para o país.
“A criação da Zona Franca de Manaus não foi apenas uma política econômica — foi um gesto de soberania, de integração nacional e de compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa região.”
Segundo o senador, a Suframa organiza e executa a política industrial na região.
“É ela que garante a segurança administrativa, que aprova projetos, que fiscaliza incentivos e que transforma uma política pública em oportunidades reais para milhares de famílias amazonenses”, ressaltou.
O senador Omar Aziz também destaca o momento atual da autarquia. De acordo com ele, o modelo registra expansão industrial e novos postos de trabalho em Manaus.
“São projetos de implantação e novas indústrias se instalando em Manaus. Isso significa novos empregos e novas oportunidades para o nosso povo”, afirmou, ao mencionar o trabalho de Bosco Saraiva.
Já o deputado federal Átila Lins reforça o papel estratégico da autarquia.
“Celebrar os 59 anos da Superintendência da Zona Franca de Manaus é reconhecer um modelo que alia crescimento econômico, soberania regional e preservação ambiental. A Zona Franca não é apenas um polo industrial — é um instrumento de proteção da Amazônia e de desenvolvimento sustentável para o país”, comentou.
O deputado federal Pauderney Avelino acrescenta que o estado mantém protagonismo econômico na região Norte.
“A Zona Franca de Manaus é o coração da economia do Amazonas e da região Norte, um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico, geração de empregos e manutenção da floresta. E ficará ainda mais competitiva com a aprovação da Reforma Tributária”, afirmou.
Reforma Tributária fortalece modelo econômico
Além da atuação parlamentar, a aprovação da Reforma Tributária aparece como ponto central na defesa do modelo. Segundo os congressistas, a mudança garante segurança jurídica e amplia a competitividade da indústria instalada em Manaus.
Assim, a bancada amazonense mantém a Suframa como prioridade nas discussões nacionais.
Zona Franca e preservação ambiental
A atuação da Zona Franca também se relaciona à preservação ambiental. O prefeito de Manaus, David Almeida, afirma que os incentivos fiscais contribuem para manter a floresta preservada.
“Nós somos ambientalmente viáveis e isso ganha força com a manutenção dos incentivos fiscais que transformam o Amazonas no único estado do país que pode oferecer vantagens tributárias”, explicou.
Prefeitura aposta em novo Plano Diretor
Além disso, o prefeito informou que a gestão municipal, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), prepara um novo Plano Diretor para expandir a área urbana e viabilizar a instalação de indústrias.
“O futuro da Zona Franca está garantido e promete ser próspero, e quem ganha com isso é a população, que colherá o fruto deste desenvolvimento em suas vidas e no nosso estado”, concluiu.