Redução beneficia até 200 mil trabalhadores e acompanha renovação da frota de ônibus

A partir de 1º de março, o vale-transporte em Manaus terá redução do valor, passando de R$ 6 para R$ 5. Com isso, o benefício alinha-se à tarifa paga pelos usuários comuns do transporte coletivo.

A medida deve alcançar até 200 mil trabalhadores diariamente, impactando diretamente o orçamento de quem depende do sistema para se deslocar.

O prefeito David Almeida utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para informar a população sobre a redução.

Em publicação, ele destacou que a mudança entra em vigor já no início de março, reforçando o compromisso da gestão com a mobilidade urbana e o trabalhador manauara.

“Estamos garantindo mais acessibilidade e qualidade no transporte público, ao mesmo tempo em que reduzimos os custos para quem depende do sistema diariamente”, afirmou o prefeito.

Redução anunciada durante entrega de novos ônibus

A diminuição do valor do vale-transporte foi anunciada no dia 11 de fevereiro, durante a entrega de 25 ônibus zero quilômetro que passam a integrar a frota do transporte coletivo da capital.

Segundo David Almeida, os novos veículos têm como objetivo reforçar a operação nas áreas com maior demanda.

O prefeito explicou que os ônibus entregues atenderão principalmente os bairros das zonas Centro-Oeste e Oeste, incluindo Redenção, Bairro da Paz e a região do Campos Sales.

Essas áreas concentram grande fluxo de passageiros e, segundo a prefeitura, necessitam de um transporte mais regular e eficiente.

Benefícios da medida

A administração municipal destaca que a redução da tarifa, junto à renovação da frota, busca melhorar a qualidade do serviço e ampliar o acesso ao transporte público em Manaus.

Além disso, a medida representa economia direta para os trabalhadores e contribui para uma mobilidade urbana mais sustentável.

