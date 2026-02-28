Conflito

O governo de Israel afirmou que realizou um ataque preventivo contra o Irã

Israel atacou o Irã na madrugada deste sábado (28/02) e decretou estado de emergência “especial e imediato” em todo o país, segundo informações da Reuters. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o país realiza “grandes operações de combate” em território iraniano.

De acordo com Trump, as ações militares têm como objetivo proteger o povo americano e eliminar “ameaças iminentes do regime iraniano”. Assim, os dois aliados intensificaram a ofensiva e elevaram o clima de tensão na região.

Ataque preventivo e nova escalada militar

O governo de Israel afirmou que realizou um ataque preventivo contra o Irã. Com isso, o Oriente Médio entra em um novo ciclo de confronto militar. Além disso, a ofensiva reduz ainda mais as chances de uma solução diplomática para a longa disputa nuclear entre Teerã e países do Ocidente.

*Com informações da Reuters

Leia mais

VÍDEO: Sargento da PM é baleado enquanto deixava moto em lava-jato de Manaus

Apesar de constantes reclamações, Águas de Manaus aumenta tarifa e taxa de esgoto

