Acidente

A menina foi resgatada de helicóptero e levada para hospital em Manaus

Uma criança de 2 anos foi resgatada, nesta sexta-feira (27/027, por policiais do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), que ficou machucada, após ser atingida com um ouriço de castanha. O acidente foi registrado na comunidade Lindo Amanhecer, distante duas horas de Manaus.

O comandante da aeronave, coronel Carlos Tupinambá, informou que por meio fluvial o resgate duraria em média quatro horas. Com o auxílio da aeronave, o trajeto de ida e volta foi realizado em pouco mais de 40 minutos.

“O helicóptero é uma ferramenta bastante eficaz nesse sentido, e dá um apoio rápido. Conseguimos trazer a criança de forma célere para receber os devidos cuidados aqui em Manaus”, afirmou o comandante.

Após chegar a Manaus, a criança foi conduzida pelas equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para a unidade de saúde especializada em atendimento infantil.

Leia mais

PMs presos estavam descarregando quase 3 toneladas de drogas em Manaus