Tráfico de drogas

Seis policiais militares, sendo que cinco que estavam de serviço e um deles estava de folga, foram presos, na quinta-feira (26/02), quando estavam descarregando quase 3 toneladas de drogas, na comunidade Cristo Rei, no bairro Tarumã-Açu, zona oeste de Manaus.

A ocorrência teve início após denúncia recebida no Disque Denúncia da Rocam (99280-7574), informando que uma embarcação havia atracado no local para possível desembarque de drogas, além da presença de veículos suspeitos nas proximidades.

Ao chegar no local, as equipes da Rocam identificaram duas viaturas da 19ª Cicom, um veículo Gol, de cor branca, estacionado próximo a uma embarcação, com três sacas de entorpecentes no interior. Outro veículo, de modelo Onix, foi localizado também dando apoio a ação criminosa.

O restante da droga foi localizado dentro da embarcação, totalizando 2,7 toneladas de maconha skunk, gerando um prejuízo estimado de R$ 54 milhões ao crime organizado. Os dois veículos e a embarcação também foram apreendidos durante a ocorrência.

O Chefe do Estado-Maior da PMAM, coronel PM Bruno Azevedo, destacou mais um resultado operacional da corporação e afirmou o compromisso da instituição militar com a proteção da sociedade. “A Polícia Militar reafirma o seu compromisso com a instituição, não colaboramos em nada com o crime organizado, pelo contrário, estamos aqui de forma dura para mostrar que a Polícia Militar está sempre a postos, em serviço do Estado e em defesa dele. Esses policiais militares estão presos, afastados e irão responder à Justiça e irão passar por audiência de custódia”, afirmou.

Os policiais militares presos na ação estão recolhidos no Núcleo Prisional da PMAM e, em caso de prisão convertida para preventiva após audiência de custódia, retornam ao núcleo, onde ficarão custodiados. As armas funcionais foram retiradas dos policiais militares no momento do flagrante e um procedimento administrativo foi instaurado na Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da corporação.

Entre os presos que não são policiais militares, um dos suspeitos tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. Os demais têm antecedentes por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, estelionato, violência doméstica, ameaça, extorsão mediante sequestro e adulteração de sinal identificador de veículo.

Todo o material e os presos foram apresentados no Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que irá conduzir as investigações do caso.

Segundo o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, os envolvidos na ocorrência foram flagranteados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. “As investigações vão continuar para comprovar o que de fato cada um tinha de responsabilidade dentro dessa associação, qual era o papel individual deles, quem era o mentor intelectual, de onde essa droga veio, para onde ela iria. Esse flagrante ratifica o comprometimento das instituições de Segurança Pública em combater esse tipo de crime, independente de quem esteja cometendo”, disse o delegado-geral da PC-AM.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel PM Vinicius Almeida, reafirmou o compromisso do Governo do Estado e das Forças de Segurança Pública em combater o crime organizado. O secretário relembrou ainda que, com essa ocorrência, o Sistema de Segurança Pública chega a 14 toneladas apreendidas em 2026.

“Nós dobramos a quantidade de drogas apreendidas em relação ao mesmo período do ano passado. A presença nessa coletiva da Polícia Militar, da Polícia Civil e irmanado com a Corregedoria demonstra exatamente isso. A união de esforços do Sistema de Segurança para levar tranquilidade para o nosso povo”, finalizou o coronel Vinicius.

