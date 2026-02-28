Polícia

Um homem, até o momento não identificado, se deu mal ao tentar assaltar o ônibus da linha 541, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, ele teria anunciado o assalto mas foi surpreendido pela fúria dos passageiros. O suspeito foi detido com uma ‘chave de braço’ e agredido até a chegada da polícia.

Veja o vídeo;

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele é segurado por uma das pessoas que estava no transporte coletivo.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado.

