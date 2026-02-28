Polícia

Ao perceberem a chegada dos militares, os suspeitos começaram a atirar

Samuel Leão foi resgatado por policiais militares, na noite desta sexta-feira (28/02), após ser torturado pelo ‘tribunal do crime’, na rua das Pérolas, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus.

A vítima estava em uma área de mata com os braços e pernas amarrados e, segundo os policiais, ela estava sendo espancada por um grupo de pelo menos 12 criminosos. Ao perceberem a chegada dos militares, os suspeitos começaram a atirar.

Após o confronto, os criminosos conseguiram fugir. Samuel estava com ferimentos graves na cabeça, nos braços e nas pernas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital, no entanto, o estado de saúde dele não foi divulgado.

