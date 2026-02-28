Trajetória marcante

A família optou por não divulgar a causa do falecimento

O ator, diretor e dublador Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado (28), aos 78 anos, no hospital Copa Star, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. A unidade de saúde confirmou a morte e prestou solidariedade aos familiares, amigos e fãs.

A família optou por não divulgar a causa do falecimento. Ao longo da carreira, Dennis teve atuação marcante na televisão brasileira e contribuiu diretamente para o fortalecimento da teledramaturgia no país.

Ele deixa três filhos: Leonardo Carvalho, Tainá e Luíza.

Leia mais

Marciele surpreende e lidera enquete como favorita para vencer o BBB 26



Expedição liderada por Richard e Cariani expõe precariedade da Transamazônica e BR-319

