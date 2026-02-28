Desastre

Em vistoria pela região da Zona da Mata mineira neste sábado (28/2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que todos os prejuízos causados pelas chuvas na região serão recuperados.

“Os prefeitos têm que fazer um trabalho muito sério de levantamento de todos os prejuízos. A única coisa que, lamentavelmente, a gente não pode recuperar é a vida das pessoas que morreram”, disse durante visita a uma das áreas afetadas, em Ubá.

“Aquilo quer for material, que a cidade teve prejuízo, educação, saúde, as casas, nós vamos garantir que as pessoas vão ter de volta”, acrescentou o presidente.

Até o momento, cinco municípios estão com o reconhecimento federal vigente, sendo três (Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá) por estado de calamidade pública e dois (Divinésia e Senador Firmino) por situação de emergência. Oito planos de trabalho, sendo três para assistência humanitária e cinco para restabelecimento dos serviços essenciais, também foram aprovados para atender três cidades, destinando R$ 11,3 milhões no total. Outros 15 planos estão em análise.

