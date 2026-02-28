O corpo de uma pessoa, ainda não identificada, foi encontrado neste sábado (28/02) durante buscas por desaparecidos do naufrágio da lancha Lima de Abreu XV, no Encontro das Águas, em Manaus. No entanto, não foi confirmado se é uma das cinco vítimas do naufrágio.
O acidente ocorreu no dia 13 de fevereiro quando a lancha afundou nas proximidades do Encontro das Águas. Ao todo, 71 pessoas foram resgatadas, três mortes foram confirmadas e cinco pessoas estão desaparecidas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). As buscas já ultrapassaram 15 dias e as equipes de resgate percorreram 238 km e, ainda conforme a corporação, não há prazo para terminar.
Leia mais
Obras de drenagem interditam trecho de rua e alteram trânsito no Coroado; confira mudanças
Vale-transporte em Manaus terá tarifa reduzida para R$ 5 em março