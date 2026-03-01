Penduricalhos

A magistrada afirmou que desembargadores “mal têm um lanche” ao defender pagamentos extras

A presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho (ABMT), Cláudia Márcia de Carvalho Soares, recebeu R$ 709 mil em salários em 2025, segundo dados divulgados no portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A magistrada aposentada ganhou repercussão ao afirmar que desembargadores “mal têm um lanche” ao defender pagamentos extras no Judiciário, o chamado ‘pendurichalhos’. No entanto, os números mostram que, somente neste ano, ela acumulou rendimento médio mensal superior a R$ 59 mil.

Cláudia é juíza aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1). No painel público do CNJ, também consta que ela aparece como isenta de Imposto de Renda , benefício que a legislação prevê em situações específicas, como em casos de doenças graves.

Tema dos “penduricalhos” está no STF

Os chamados “penduricalhos”, que são verbas extras pagas a magistrados, estão no centro de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes suspenderam pagamentos que ultrapassam o teto do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19.

O julgamento foi iniciado, mas ainda não houve decisão final. O presidente da Corte, Edson Fachin, afirmou que o tema precisa de uma definição rápida.

Leia mais

Vale-transporte passa a custar R$ 5 a partir de hoje em Manaus

Foragido condenado a 39 anos é preso em Manaus

