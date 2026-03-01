Nova tarifa

A medida também fixa a meia-passagem no valor de R$ 2,50, e não altera os direitos adquiridos sobre a tarifa social

O novo preço do vale-transporte começou valer deste a madrugada deste domingo (01/03). O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou na sexta-feira (27/02), o decreto que fixa em R$ 5 a nova tarifa pública do Transporte Coletivo Urbano de passageiros nas modalidades Convencional e Complementar.

A medida também fixa a meia-passagem no valor de R$ 2,50, e não altera os direitos adquiridos sobre a tarifa social, que permanece R$ 4,50 para usuários inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, por meio do Cartão Passa-Fácil Social.

