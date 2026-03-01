Polícia

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta sexta-feira (27/02), no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. Ele estava foragido após ser condenado a 39 anos de prisão pelo crime de roubo.

Por volta das 18h20, durante patrulhamento tático na avenida Rio Negro, a equipe policial avistou o um homem que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e tentou se esconder.

Na ocasião, os policiais militares abordaram o suspeito e nada de ilícito foi encontrado, porém após consulta ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto por roubo.

O homem foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

