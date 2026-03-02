Compromisso

Anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira

O governador Wilson Lima declarou, agora há pouco, que permanecerá no cargo de governador do Amazonas. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (2).

“Ficarei até o fim do meu mandato, que termina em janeiro de 2027. Tenho um compromisso com o povo do Amazonas e vou honrá-lo”, afirmou o governador ao dizer que a decisão foi tomada com responsabilidade.

O anúncio reuniu as principais forças políticas do estado, como o vice-governador, Tadeu de Souza, além de prefeitos do interior do Amazonas.

*Outras informações em instantes